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Сегодня, 15:28

Деменко считает, что иностранным тренерам надо учить русский язык

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко рассказал о временах Невио Скалы во главе красно-белых.

«Я где-то три месяца его работы застал. Невио квалифицированный тренер, но получать задания через переводчика всегда было дискомфортно. Да, футбольный язык один и какие-то тактические схемы на доске понятны всем. Но мотивировать перед игрой, какие-то подсказки в матче слышать от переводчика — не то. Он мог долго объяснять помощнику какие-то моменты, а потом ты слышал, что тебе нужно было сыграть всего лишь направо, а их беседа была полминуты. Я считаю, иностранцам надо учить русский, хотя бы азы. Эмоции не передаются так, как их воспроизводит переводчик», — приводит слова Деменко Legalbet.

Итальянский тренер Невио Скала работал в «Спартаке» с 2003 по 2004 год. Специалист был уволен в начале сентября 2004 после победного матча с «Крыльями Советов» (3:1).

Источник: Legalbet
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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