Радимов назвал Ловчева Гринчем из российского футбола
Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кто из российского футбола у него ассоциируется с Гринчем.
«Евгений Ловчев. Безумно люблю его, но когда начинаешь с ним беседовать, то все проблемы российского футбола вылезают наружу», — приводит слова Радимова RT.
Ранее Радимов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селедкой под шубой.
Источник: RT
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|6
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|4
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|2.03
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|
Краснодар – Рубин
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Зенит
|14
|
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Джон Кордоба
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|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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|
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|К
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