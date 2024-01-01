Радимов назвал Ловчева Гринчем из российского футбола

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов рассказал, кто из российского футбола у него ассоциируется с Гринчем.

«Евгений Ловчев. Безумно люблю его, но когда начинаешь с ним беседовать, то все проблемы российского футбола вылезают наружу», — приводит слова Радимова RT.

Ранее Радимов рассказал, кто из российских футболистов ассоциируется у него с селедкой под шубой.