Пименов назвал футболиста, который ассоциируются у него с салатом «Селедка под шубой»

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов назвал имена российских футболистов, которые ассоциируются у него с салатом «Селедка под шубой» и с курицей на банке.

«С салатом — Антон Бобер. Бобер, селедка, шуба — интересная история. Курица на банке — это все запасные вратари ЦСКА за последние 20 лет, остававшиеся в тени Игоря Акинфеева», — приводит слова Пименова RT.

Ранее Пименов ответил на вопрос, с кем в отечественном футболе у него ассоциируется год зеленого деревянного дракона.