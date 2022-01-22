Радимов: «Дзюба все доказывает и забивает голы»

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о нападающем Артеме Дзюбе.

«Доказывает ли Дзюба свою конкурентоспособность? Он все доказывает, забивает голы. Конечно, он все еще конкурентоспособный», — сказал Радимов Betonmobile.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ Дзюба принял участие в 17 матчах команды, в которых забил десять голов и отдал четыре результативные передачи.