«Скоро увидимся, брат». Азмун ответил Луневу после перехода в «Байер»

Азмун ответил Луневу после перехода в «Байер»

Вратарь «Байера» Андрей Лунев опубликовал пост в Instagram после перехода форварда «Зенита» Сердара Азмуна в немецкий клуб.

«Движение в правильном направлении», — подписал Лунев фото с Азмуном.

«Скоро увидимся, брат», — ответил в комментариях Азмун.

27-летний иранец заключил соглашение с «Байером» до 2027 года. Он перейдет в леверкузенский клуб бесплатно в конце сезона.

В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает по окончании сезона.