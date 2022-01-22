Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал введение закона о Fan ID.

— Последнее, что вас возмутило?

— Внедрение Fan ID. Я против! Дополнительная ограничительная мера, которая не способствует популяризации российского футбола. У людей просто отобьют охоту ходить на стадион!

Когда речь идет о турнирах уровня чемпионата мира или Европы — нет вопросов. Это оправданно, заодно упрощает въезд в страну зарубежных болельщиков, поскольку Fan ID служит еще и визой. Но к чему такие сложности на матчах РПЛ? Ты уже не сможешь спонтанно пойти с друзьями на футбол, каждый раз придется выяснять — есть паспорт болельщика или нет...

Сегодня все арены в России оборудованы видеокамерами, системой распознавания лиц. Если кто-то хулиганит, жжет пиротехнику — найдите и накажите! Не пускайте на стадион! Обычные-то болельщики тут при чем?! Fan ID — не выход из положения. Напрашивается аналогия. У тебя болит голова, а ее отрубают, вместо того чтобы назначить лечение.

В Петербурге стадион вмещает 68 тысяч. Где найти столько желающих оформить Fan ID? Фанаты «Зенита», «Спартака», других клубов уже заявили, что собираются бойкотировать матчи из-за Fan ID. Все это приведет к тому, что игры чемпионата России будут проходить при полупустых трибунах.

Полностью интервью Орлова читайте здесь.