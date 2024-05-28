Радченко включил воспитанника «Зенита» Козлова в число лучших игроков сезона РПЛ

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Дмитрий Радченко выделил игру воспитанника петербургского клуба Данилы Козлова, который выступает за «Балтику».

«Есть ребята, которые хорошо провели сезон — Тюкавин, Сперцян. Появились новые фамилии. Например, Данила Козлов, который блеснул в конце сезона за «Балтику». Этих ребят и хотелось бы выделить. Козлов — молодой перспективный игрок. Заберут его из «Балтики» или нет, я не знаю. Но предложения у него будут — это точно», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

19-летний полузащитник перешел в «Балтику» из «Зенита» в январе 2024 года. На счету футболиста три гола и четыре результативные передачи в 14 матчах за калининградскую команду во всех турнирах.