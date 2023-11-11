Радченко считает, что «Зенит» был ближе к победе, чем «Краснодар»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал «СЭ» ничью в матче между сине-бело-голубыми и «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

«Думаю, что ближе к победе был «Зенит». «Краснодар» должен быть доволен, что увез из Питера одно очко. Получился матч, который привлек очень большое внимание. Хотелось посмотреть на две команды, которые на самом верху турнирной таблицы. Мне кажется, что качество футбола сегодня было не на самом высоком уровне. Может быть, вторая половина второго тайма в исполнении «Зенита» понравилась, а в остальном нет. Пока чемпионской гонки никакой нет. Прошло всего пол сезона. Вся борьба впереди», — сказал Радченко корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Краснодар» набрал 32 очка и завершил первый круг РПЛ на первом месте. «Зенит» идет на второй строчке с 30 баллами.

В следующем туре «быки» 26 ноября сыграют на выезде с «Уралом», а питерцы 25 ноября примут «Сочи».