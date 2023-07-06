Радченко прокомментировал слухи о возможном переходе экс-защитника ЦСКА Фернандеса в «Зенит»

Ветеран «Зенита» Дмитрий Радченко не считает предательством возможный переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургскую команду.

«Нужно хорошо подумать, нужен ли он команде. На этой позиции играет Караваев, хорошо играл Сутормин, и на эту позицию взяли Адамова. Последнего мы мало видели его в составе вообще. Это уже вопросы к тем людям, которые брали эти футболистов. Не вижу в этом возможном переходе никакого предательства. Он профессиональный футболист», — цитирует Радченко Vprognoze.ru.

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Ранее стало известно, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в 366 тысяч евро за уход футболиста из бразильского клуба.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год.