«Спартак» предложил Гулиеву искать новый клуб, футболист намерен остаться до конца контракта

Как стало известно «СЭ», московский «Спартак» уведомил полузащитника Аяза Гулиева о том, что игрок может искать себе новый клуб.

В последний раз Гулиев играл в футбол в ноябре 2019 года, выйдя на замену в концовке матча «Спартак» — «Арсенал» (0:1), а летом 2020-го решением главного тренера Доменико Тедеско был переведен во вторую команду, где и продолжил восстановление от травмы, не выходя на поле в официальных играх.

Сам игрок при этом не намерен искать новое место работы и хочет до конца контракта остаться в «Спартаке». Срок соглашения между клубом и футболистом истекает летом 2023 года.

«Аяз из-за болезни долгое время был без футбола. Не так давно он вернулся к тренировкам. Сейчас он набирает форму и готовится к играм за «Спартак-2», — сказал в беседе с корреспондентом «СЭ» глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

Гулиев перешел в «Спартак» в январе 2019 года из «Ростова», подписав контракт на 4,5 года. При этом футболист является воспитанником академии красно-белых, и был выкуплен «Ростовом» только летом 2018 года.

(Максим Алланазаров)