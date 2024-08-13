Пятибратов вернется на пост главного тренера «Факела»

По информации «СЭ», новым главным тренером «Факела» станет Дмитрий Пятибратов, который сейчас возглавляет «Чайку».

Пятибратов уже работал в клубе из Воронежа: с октября 2020 по сентябрь 2022 года специалист был ассистентом главного тренера, а с сентября по апрель 2023 года являлся главным тренером команды.

48-летний специалист подписал контракт с «Чайкой» в декабре 2023 года.

«Факел» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 1 очком в 4 матчах. 12 августа клуб из Воронежа объявил об увольнении Игоря Черевченко, который был главным тренером команды с апреля 2024 года.