Непомнящий: «Мусаев еще не совсем разобрался с составом «Краснодара»

Российский тренер Валерий Непомнящий считает, что «Краснодар» на старте сезона РПЛ играет ниже своего уровня.

«Пока я не увидел «Краснодар», команда играет ниже своего уровня, это точно. Но победа всегда окрыляет, и будем надеяться, что это и сейчас так. Не хотелось бы вдаваться в детали, но, на мой вкус, Мусаев еще не совсем разобрался с составом. В середине должен быть немного другой набор игроков, и, конечно, в первой линии не хватает центрального нападающего. Мусаев пока в поиске», — цитирует Непомнящего Metaratings.ru.

После 4 туров РПЛ «Краснодар» набрал 6 очков и занимает 7-е место.