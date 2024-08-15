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Сегодня, 15:30

Пятибратов о возвращении в «Факел»: «Обратились после ухода Черевченко. Никакого времени на раздумья не брал»

Константин Белов
Корреспондент
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Дмитрий Пятибратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» рассказал, когда получил предложение возглавить воронежский клуб.

«Ко мне обратились утром на следующий день после известий об уходе Игоря Черевченко. Накануне было командное мероприятие с «Чайкой» — мы жарили шашлыки, была вся команда, жены, дети. Уже тогда в прессе начали появляться различные материалы не только про меня и «Факел», но и, например, про «Черноморец». Но я не имел к этому никакого отношения. Звонок от руководства «Факела», повторю, поступил после отставки. Поговорили, и я тут же принял решение. Никакого времени на раздумья не брал. Даже не ставил такой вопрос. Мне все сразу было ясно», — сказал Пятибратов «СЭ».

«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Пятибратов входил в тренерский штаб «Факела» с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, а с сентября 2022 года по апрель 2023 был главным тренером команды из Воронежа.

Дмитрий Пятибратов. «Это недоразумение, что команда сейчас на последнем месте. Мы достойны гораздо большего». Интервью тренера «Факела» Пятибратова
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
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РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
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РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
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Тренер Пятибратов: «Я мечтал вернуться в «Факел». Так и случилось»

Ороско рассказал, когда Гарре может вернуться в строй
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
Результаты / календарь
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18 тур
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20 тур
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

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ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

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Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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