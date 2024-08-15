Пятибратов о возвращении в «Факел»: «Обратились после ухода Черевченко. Никакого времени на раздумья не брал»

Тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» рассказал, когда получил предложение возглавить воронежский клуб.

«Ко мне обратились утром на следующий день после известий об уходе Игоря Черевченко. Накануне было командное мероприятие с «Чайкой» — мы жарили шашлыки, была вся команда, жены, дети. Уже тогда в прессе начали появляться различные материалы не только про меня и «Факел», но и, например, про «Черноморец». Но я не имел к этому никакого отношения. Звонок от руководства «Факела», повторю, поступил после отставки. Поговорили, и я тут же принял решение. Никакого времени на раздумья не брал. Даже не ставил такой вопрос. Мне все сразу было ясно», — сказал Пятибратов «СЭ».

«Факел» 13 августа объявил о возвращении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера команды. Он сменил Игоря Черевченко. После 4 туров команда с 1 очком замыкает турнирную таблицу РПЛ.

Пятибратов входил в тренерский штаб «Факела» с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, а с сентября 2022 года по апрель 2023 был главным тренером команды из Воронежа.