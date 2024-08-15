Ороско рассказал, когда Гарре может вернуться в строй

Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско прокомментировал восстановление после травмы одноклубника Бенхамина Гарре.

«Конечно, нам его очень не хватает. Надеемся, что он восстановится как можно быстрее. Сроки восстановления? Не могу сказать точно. Или к «Динамо» или к следующему матчу», — приводит слова Ороско Metaratings.

24-летний аргентинец пропустил четыре последних матча самарцев во всех турнирах. В последний раз Гарре выходил на поле в матче против «Ростова» (1:3) во втором туре РПЛ.