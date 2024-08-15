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Сегодня, 15:44

Ороско рассказал, когда Гарре может вернуться в строй

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Франко Ороско прокомментировал восстановление после травмы одноклубника Бенхамина Гарре.

«Конечно, нам его очень не хватает. Надеемся, что он восстановится как можно быстрее. Сроки восстановления? Не могу сказать точно. Или к «Динамо» или к следующему матчу», — приводит слова Ороско Metaratings.

24-летний аргентинец пропустил четыре последних матча самарцев во всех турнирах. В последний раз Гарре выходил на поле в матче против «Ростова» (1:3) во втором туре РПЛ.

Источник: Metaratings
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
Франко Ороско
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 4 1 0 3 3-10 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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