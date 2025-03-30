Пятибратов поблагодарил руководство и игроков «Факела»

Дмитрий Пятибратов прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Факела».

«Я принял решение, я ухожу из «Факела». Моя благодарность руководству клубу и игрокам за работу», — сказал специалист.

48-летний специалист подал в отставку по собственному желанию. Ранее сообщалось, что он объявил об этом 30 марта, после разгромного поражения «Факела» на выезде от «Краснодара» (0:5) в матче 22-го тура РПЛ.

Пятибратов во второй раз в карьере возглавил воронежцев в августе 2024 года. Под его руководством команда провела 23 матча, в которых одержала три победы, семь раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.

После 22 матчей «Факел» с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.