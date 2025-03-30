Источник: Пятибратов объявил игрокам «Факела» об отставке после поражения от «Краснодара»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов покидает клуб, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 48-летний специалист в раздевалке объявил игрокам команды о своей отставке после крупного поражения от «Краснодара» (0:5) в 22-м туре РПЛ.

Пятибратов во второй раз в карьере возглавил воронежцев в августе 2024 года. С того момента команда провела 23 матча, одержала три победы, семь раз сыграла вничью и уступила в 13 встречах.

«Факел» (14 очков) потерпел пятое поражение кряду и остается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице.

«Краснодар» (49) одержал третью победу подряд и продолжает лидировать в РПЛ. «Быки» на шесть очков опережают «Спартак» и «Зенит», которые еще не сыграли в 22-м туре.