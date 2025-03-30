«Факел» объявил об уходе Пятибратова с поста главного тренера команды

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов покинул клуб, сообщает пресс-служба воронежцев.

48-летний специалист подал в отставку по собственному желанию. 30 марта «Факел» на выезде разгромно проиграл «Краснодару» (0:5) в матче 22-го тура РПЛ.

Пятибратов во второй раз в карьере возглавил воронежцев в августе 2024 года. С того момента команда провела 23 матча, одержала три победы, семь раз сыграла вничью и уступила в 13 встречах.

После 22 матчей «Факел» с 14 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.