Путин наградил Мирзояна медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин наградил советника президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Мирзояна медалью ордена «За заслуги перед отечеством I степени», сообщает ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

71-летний Мирзоян является чемпионом СССР в составе московского «Спартака» (1979) и победителем кубка страны вместе с ереванским «Араратом» (1975). В настоящий момент он занимает пост советника президента РФС и возглавляет комитет ветеранов футбола организации.

Орденом Почета также награжден первый вице-президент и спортивный директор Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко. Он руководил сборной России на Олимпийских играх 1996 и 2000 годов.