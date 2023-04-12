Сперцян — об интересе к нему со стороны европейских клубов: «Да это слухи, наверное. Мне никто и ничего не говорил»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян отреагировал на информацию о том, что им интересуются несколько европейских клубов.

«Что касается будущего, пока ничего не знаю. Постоянно появляется много новостей, что интересуются европейские клубы? Да это слухи, наверное. Лично мне никто и ничего не говорил. Может быть, что-то есть и кто-то обращается. Но я об этом ничего не знаю. Хотелось бы уйти, если будет конкретное предложение летом? Мы обсудим это с «Краснодаром». Цели всегда есть. Но не знаю, как будет», — приводит «Чемпионат» слова Сперцяна.

Ранее сообщалось, что ряд немецких и нидерландских клубов направляли своих скаутов для наблюдения за 22-летним полузащитником во время матча сборной Армении с Турцией в рамках квалификации чемпионата Европы-2024 (1:2).