Ролан Гусев рассказал об Абрамовиче во времена спонсорства ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев высказался о российском бизнесмене Романе Абрамовиче.

«Мы его видели, видели во время матча с «Челси» в Лондоне, на выезде против «Глазго». Потом он пару раз заходил, когда мы играли в России. Нормальный, спокойный, уравновешенный мужик без понтов», — приводит слова Гусева Metaratings.ru.

С 2004 по 2005 год одна из компаний Романа Абрамовича была титульным спонсором футбольного ЦСКА.