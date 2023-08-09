Прощание с Мандрыкиным пройдет на стадионе ЦСКА, футболиста похоронят на Перепечинском кладбище

Прощание с бывшим вратарем ЦСКА и сборной России Вениамином Мандрыкиным пройдет завтра, 10 августа, на стадионе «ВЭБ Арена».

«Проститься с экс-голкипером армейцев, ушедшим из жизни 6 августа, можно будет с 10:30 до 12:00. Все желающие смогут попасть на стадион со стороны 3-й Песчаной улицы», — говорится в заявлении ЦСКА.

Мандрыкин трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА в составе ЦСКА. Помимо армейцев он выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».