Промес: «Если Бакаев будет готов отдать 10-й номер, с радостью приму его»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о выборе номера, под которым будет выступать в команде.

— Принципиально ли вам было получить номер 10? И что вы знаете о футболисте, который играет под этим номером сейчас?

— Не секрет, что это мой любимый номер, но он занят. Бакаев — молодой и сильный игрок. Помню его, талантливый парень с хорошей техникой. Хочу посмотреть на него сейчас в деле. Тогда он был тихим и скромным. Если в следующем году он передумает и будет готов отдать мне десятку, я с радостью приму.

24 февраля Промес перешел из «Аякса» в «Спартак», где уже выступал с 2014 по 2018 год. Сумма трансфера составила 8,5 миллиона евро, она может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов. 29-летний голландец будет выступать за красно-белых под номером «24».

(Сергей Федоров)