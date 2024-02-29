Промес вылетит из Дубая в Россию отдельно от «Спартака»

По информации «СЭ», форвард «Спартака» Квинси Промес отдельно от команды полетит из Дубая в Россию. 32-летний голландец вылетит сегодня, 29 февраля, ближе к ночи.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила о вылете команды в Санкт-Петербург.

«Спартак» на выезде сыграет против «Зенита» в субботу, 2 марта. Начало матча — в 19.30 по московскому времени.

Перед возобновлением чемпионата России красно-белые с 30 очками занимают пятое место в РПЛ. «Зенит» (36 очков) идет вторым в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

В текущем сезоне в активе Промеса 8 голов и 8 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.