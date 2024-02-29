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Сегодня, 16:19

Агент Секу Траоре признался, что ему было обидно из-за отказа Смолова от перехода в «Вест Хэм»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футболист "Динамо" Федор Смолов.
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Секу Траоре рассказал о срыве трансфера форварда «Динамо» Федора Смолова в «Вест Хэм».

По словам агента, речь идет о периоде перед ЧМ-2018 в России, когда Смолов еще выступал за «Краснодар».

Траоре заявил, что «Краснодар» отклонил первые несколько предложений лондонского клуба, а сам Смолов рассчитывал проявить себя на чемпионате мира и перейти в более известную команду.

«Смолов же в это время считал, что может получить предложение от более именитого клуба из Европы. На тот момент Федору было 28 лет — идеальный возраст, чтобы уехать на пике формы, но он отказался — и мне было обидно», — приводит слова Траоре matchtv.ru.

В августе 2018 года Смолов перешел из «Краснодара» в «Локомотив». В 2020 году он полгода на правах аренды выступал за «Сельту», а в январе 2022-го вернулся в московское «Динамо».

В текущем сезоне 34-летний форвард провел 21 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.

Источник: matchtv.ru
Федор Смолов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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 - : -
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