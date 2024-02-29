Агент Секу Траоре признался, что ему было обидно из-за отказа Смолова от перехода в «Вест Хэм»

Агент Секу Траоре рассказал о срыве трансфера форварда «Динамо» Федора Смолова в «Вест Хэм».

По словам агента, речь идет о периоде перед ЧМ-2018 в России, когда Смолов еще выступал за «Краснодар».

Траоре заявил, что «Краснодар» отклонил первые несколько предложений лондонского клуба, а сам Смолов рассчитывал проявить себя на чемпионате мира и перейти в более известную команду.

«Смолов же в это время считал, что может получить предложение от более именитого клуба из Европы. На тот момент Федору было 28 лет — идеальный возраст, чтобы уехать на пике формы, но он отказался — и мне было обидно», — приводит слова Траоре matchtv.ru.

В августе 2018 года Смолов перешел из «Краснодара» в «Локомотив». В 2020 году он полгода на правах аренды выступал за «Сельту», а в январе 2022-го вернулся в московское «Динамо».

В текущем сезоне 34-летний форвард провел 21 матч во всех турнирах, забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи.