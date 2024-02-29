«Спартак» отправился из Дубая в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом»

29 февраля «Спартак» провел заключительную тренировку на сборе в Дубае и вылетел в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба клуба.

«Накануне в Москву отправились Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш, которые пока не вернулись в общую группу, а также Наиль Умяров, который не сможет помочь «Спартаку» в Питере из-за перебора желтых карточек», — говорится в заявлении «Спартака».

1 марта команда проведет занятие в манеже Академии «Зенита», а в субботу, 2 марта, сыграет против сине-бело-голубых в рамках 19-го тура РПЛ.