Александр Тихонов: «Зенит» — «Спартак»? Никогда в жизни это смотреть не буду!»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком».

«Зенит» — «Спартак»? Никогда в жизни это смотреть не буду! Не знаю, кто смотрит российский футбол, наверное. Игра может быть интересна, когда в футбол играют. Что тут за игра? С европейским его не сравнить. Сейчас российский футбол — это не футбол», — приводит слова Тихонова Legalbet.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 2 марта на «Газпром Арене». Начало — в 19.30 (мск).

После 18 туров петербуржцы находятся на втором месте, набрав 36 очков. Красно-белые идут пятыми с 30 очками.