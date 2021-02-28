Промес: «Конечно, видели вчера игры ЦСКА и «Зенита»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:2) заявил, что команда держала в голове результаты матчей ЦСКА и «Зенита». Московский клуб уступил «Локомотиву» (0:2), а питерцы потеряли очки в игре против «Ростова» (2:2).

— На пресс-конференции ты сказал, что тебе не важны другие команды, ты думаешь только о «Спартаке». Ты знал, что вчера «Зенит» и ЦСКА вчера потеряли очки и держал ли в уме, что «Спартак» может «подтянуться»?

— Конечно, видели вчера игры ЦСКА и «Зенита». Был хороший шанс сегодня, но мы сделали недостаточно усилий для победы. Это критика касается не только моих коллег, но и меня самого. Очень хотел выйти на поле и показать, на что способен. Но счет на табло, нужно разбираться в причинах, копаться в себе, искать свои ошибки и стараться их исправлять.

(Артем Калинин)