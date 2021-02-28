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Квинси Промес: «Пока «Спартак» находится не на том уровне, чтобы стать чемпионом»

17:34
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:2) подвел итоги встречи.

Для 29-летнего голландца эта встреча стала дебютной после возвращения в «Спартак». Он провел на поле все 90 минут.

«Что касается поля — да, оно было не самого лучшего качества, но команды были в равных условиях. О судействе не хочу много говорить, — отметил Промес. — Красная карточка в конце первого тайма повлияла на исход матча, могли ее избежать — необязательный фол. Мы не до конца сегодня выложились. Не сделали все, что от нас зависит, особенно в атаке. У соперника было три момента, они забили два гола. Нам надо прибавлять, продолжать играть в таком же темпе. Пока мы находимся не на том уровне, чтобы стать чемпионами».

(Артем Калинин)

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