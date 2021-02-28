17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил второй гол в ворота «Ахмата» в матче 20-го тура чемпионата России и попал в тройку самых молодых бомбардиров бело-голубых в чемпионате России.

В более молодом возрасте, чем Захарян (17 лет 278 дней), отличались только Александр Кокорин и Петр Немов. В списке же юных снайперов всей лиги Арсен расположился на 15-й позиции.

Рекорд принадлежит экс-спартаковцу Джано Ананидзе, который открыл счет голам через восемь дней после 17-летия. (Кирилл Бурдаков)

Самые молодые авторы голов в истории чемпионата России

Дата Игрок Клуб Матч Возраст 18.10.2009 Джано Ананидзе Спартак Локомотив (д) — 3:0 17 лет 8 дней 19.11.2005 Александр Салугин ЦСКА Алания (д) — 4:3 17 лет 27 дней 16.06.2001 Руслан Дзуцев Алания Ротор (д) — 3:1 17 лет 77 дней 19.06.2020 Роман Романов Ростов Сочи (г) — 1:10 17 лет 83 дня 13.05.1993 Владислав Радимов ЦСКА Алания (д) — 4:0 17 лет 169 дней 03.04.1992 Александр Рычков Локомотив Океан (д) — 2:1 17 лет 186 дней 04.10.2008 Александр Кокорин Динамо Сатурн (д) — 2:1 17 лет 199 дней 05.05.2013 Алексей Миранчук Локомотив Амкар (г) — 4:2 17 лет 201 день 30.09.1995 Александр Штынь Жемчужина Урал (г) — 3:4 17 лет 207 дней 16.04.2006 Павел Мамаев Торпедо Крылья Советов (д) — 1:1 17 лет 211 дней 19.05.2001 Петр Немов Динамо Ротор (г) — 2:1 17 лет 214 дней 14.10.1997 Константин Бельков Черноморец Локомотив НН (д) — 3:0 17 лет 234 дня 19.05.2004 Максим Чистяков Ротор Амкар (д) — 2:2 17 лет 236 дней 07.11.1993 Сергей Семак Асмарал Жемчужина (д) — 3:5 17 лет 254 дня 28.02.2021 Арсен Захарян Динамо Ахмат (г) — 2:1* 17 лет 278 дней 18.04.2018 Илья Скроботов Зенит Динамо (д) — 2:1 17 лет 286 дней

* Матч продолжается.