Захарян — третий по молодости бомбардир «Динамо» и 15-й в чемпионате России
17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил второй гол в ворота «Ахмата» в матче 20-го тура чемпионата России и попал в тройку самых молодых бомбардиров бело-голубых в чемпионате России.
В более молодом возрасте, чем Захарян (17 лет 278 дней), отличались только Александр Кокорин и Петр Немов. В списке же юных снайперов всей лиги Арсен расположился на 15-й позиции.
Рекорд принадлежит экс-спартаковцу Джано Ананидзе, который открыл счет голам через восемь дней после 17-летия. (Кирилл Бурдаков)
Самые молодые авторы голов в истории чемпионата России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Возраст
|
18.10.2009
|
Джано Ананидзе
|
Спартак
|
Локомотив (д) — 3:0
|
17 лет 8 дней
|
19.11.2005
|
Александр Салугин
|
ЦСКА
|
Алания (д) — 4:3
|
17 лет 27 дней
|
16.06.2001
|
Руслан Дзуцев
|
Алания
|
Ротор (д) — 3:1
|
17 лет 77 дней
|
19.06.2020
|
Роман Романов
|
Ростов
|
Сочи (г) — 1:10
|
17 лет 83 дня
|
13.05.1993
|
Владислав Радимов
|
ЦСКА
|
Алания (д) — 4:0
|
17 лет 169 дней
|
03.04.1992
|
Александр Рычков
|
Локомотив
|
Океан (д) — 2:1
|
17 лет 186 дней
|
04.10.2008
|
Александр Кокорин
|
Динамо
|
Сатурн (д) — 2:1
|
17 лет 199 дней
|
05.05.2013
|
Алексей Миранчук
|
Локомотив
|
Амкар (г) — 4:2
|
17 лет 201 день
|
30.09.1995
|
Александр Штынь
|
Жемчужина
|
Урал (г) — 3:4
|
17 лет 207 дней
|
16.04.2006
|
Павел Мамаев
|
Торпедо
|
Крылья Советов (д) — 1:1
|
17 лет 211 дней
|
19.05.2001
|
Петр Немов
|
Динамо
|
Ротор (г) — 2:1
|
17 лет 214 дней
|
14.10.1997
|
Константин Бельков
|
Черноморец
|
Локомотив НН (д) — 3:0
|
17 лет 234 дня
|
19.05.2004
|
Максим Чистяков
|
Ротор
|
Амкар (д) — 2:2
|
17 лет 236 дней
|
07.11.1993
|
Сергей Семак
|
Асмарал
|
Жемчужина (д) — 3:5
|
17 лет 254 дня
|
28.02.2021
|
Арсен Захарян
|
Динамо
|
Ахмат (г) — 2:1*
|
17 лет 278 дней
|
18.04.2018
|
Илья Скроботов
|
Зенит
|
Динамо (д) — 2:1
|
17 лет 286 дней
* Матч продолжается.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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