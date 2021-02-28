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Захарян — третий по молодости бомбардир «Динамо» и 15-й в чемпионате России

17:40
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17-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян забил второй гол в ворота «Ахмата» в матче 20-го тура чемпионата России и попал в тройку самых молодых бомбардиров бело-голубых в чемпионате России.

В более молодом возрасте, чем Захарян (17 лет 278 дней), отличались только Александр Кокорин и Петр Немов. В списке же юных снайперов всей лиги Арсен расположился на 15-й позиции.

Рекорд принадлежит экс-спартаковцу Джано Ананидзе, который открыл счет голам через восемь дней после 17-летия. (Кирилл Бурдаков)

Самые молодые авторы голов в истории чемпионата России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Возраст

18.10.2009

Джано Ананидзе

Спартак

Локомотив (д) — 3:0

17 лет 8 дней

19.11.2005

Александр Салугин

ЦСКА

Алания (д) — 4:3

17 лет 27 дней

16.06.2001

Руслан Дзуцев

Алания

Ротор (д) — 3:1

17 лет 77 дней

19.06.2020

Роман Романов

Ростов

Сочи (г) — 1:10

17 лет 83 дня

13.05.1993

Владислав Радимов

ЦСКА

Алания (д) — 4:0

17 лет 169 дней

03.04.1992

Александр Рычков

Локомотив

Океан (д) — 2:1

17 лет 186 дней

04.10.2008

Александр Кокорин

Динамо

Сатурн (д) — 2:1

17 лет 199 дней

05.05.2013

Алексей Миранчук

Локомотив

Амкар (г) — 4:2

17 лет 201 день

30.09.1995

Александр Штынь

Жемчужина

Урал (г) — 3:4

17 лет 207 дней

16.04.2006

Павел Мамаев

Торпедо

Крылья Советов (д) — 1:1

17 лет 211 дней

19.05.2001

Петр Немов

Динамо

Ротор (г) — 2:1

17 лет 214 дней

14.10.1997

Константин Бельков

Черноморец

Локомотив НН (д) — 3:0

17 лет 234 дня

19.05.2004

Максим Чистяков

Ротор

Амкар (д) — 2:2

17 лет 236 дней

07.11.1993

Сергей Семак

Асмарал

Жемчужина (д) — 3:5

17 лет 254 дня

28.02.2021

Арсен Захарян

Динамо

Ахмат (г) — 2:1*

17 лет 278 дней

18.04.2018

Илья Скроботов

Зенит

Динамо (д) — 2:1

17 лет 286 дней

* Матч продолжается.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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