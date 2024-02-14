Адвокат Бушманов считает, что экстрадиция Промеса на текущий момент невозможна

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение суда Амстердама о признании полузащитника «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков.

«Приговор вынесен, но не вступил в законную силу. Он будет обжаловаться в апелляционном порядке. Все эти процедурные вопросы займут несколько месяцев или даже год. Это не окончательное решение. Пока неизвестно избрана ли Промесу мера пресечения в виде содержания под стражей», — сказал Бушманов «СЭ».

Бушманов также ответил на вопрос о возможной экстрадиции в Нидерланды из ОАЭ, где «Спартак» проводит зимние сборы.

«Это также долгий процесс, который занимает несколько месяцев. В настоящий момент неизвестно, объявлен ли Промес в международный розыск по линии Интерпола. В данном случае судебные органы Нидерландов вправе обратиться к ОАЭ с экстрадицией. В случае объявления в розыск и запроса об экстрадиции, Промес может быть экстрадирован для отбывания наказания. Поскольку для этих процедур требуется время, как у инициаторов розыска, так и у властей ОАЭ на рассмотрение возможного запроса об экстрадиции, к моменту возможного его поступления в ОАЭ Промес уже прибудет с командой в Россию. Как будут развиваться дальнейшие события, покажет время и конкретные шаги нидерландской судебной системы и адвокатов Промеса. Могу лишь пожелать последним успехов в защите осужденного», — добавил Бушманов.

Суд заочно приговорил игрока к 6 годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которая занималась перевозкой наркотиков. Утверждается, что в 2020 году в порту Антверпена (Бельгия) была перехвачена партия кокаина общим весом около 1370 кг, которая якобы имеет отношение к игроку «Спартака».