Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

14 февраля, 13:45

Адвокат Бушманов считает, что экстрадиция Промеса на текущий момент невозможна

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист "Спартака" Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Адвокат Игорь Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение суда Амстердама о признании полузащитника «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков.

«Приговор вынесен, но не вступил в законную силу. Он будет обжаловаться в апелляционном порядке. Все эти процедурные вопросы займут несколько месяцев или даже год. Это не окончательное решение. Пока неизвестно избрана ли Промесу мера пресечения в виде содержания под стражей», — сказал Бушманов «СЭ».

Бушманов также ответил на вопрос о возможной экстрадиции в Нидерланды из ОАЭ, где «Спартак» проводит зимние сборы.

«Это также долгий процесс, который занимает несколько месяцев. В настоящий момент неизвестно, объявлен ли Промес в международный розыск по линии Интерпола. В данном случае судебные органы Нидерландов вправе обратиться к ОАЭ с экстрадицией. В случае объявления в розыск и запроса об экстрадиции, Промес может быть экстрадирован для отбывания наказания. Поскольку для этих процедур требуется время, как у инициаторов розыска, так и у властей ОАЭ на рассмотрение возможного запроса об экстрадиции, к моменту возможного его поступления в ОАЭ Промес уже прибудет с командой в Россию. Как будут развиваться дальнейшие события, покажет время и конкретные шаги нидерландской судебной системы и адвокатов Промеса. Могу лишь пожелать последним успехов в защите осужденного», — добавил Бушманов.

Суд заочно приговорил игрока к 6 годам лишения свободы.

По данным прокуратуры, Промес входил в преступную сеть, которая занималась перевозкой наркотиков. Утверждается, что в 2020 году в порту Антверпена (Бельгия) была перехвачена партия кокаина общим весом около 1370 кг, которая якобы имеет отношение к игроку «Спартака».

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
2
1
Читайте также
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Адвокат Добровинский посоветовал Промесу попросить политическое убежище
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Нидерландах заявили, что Промесу следует остаться в России на всю жизнь

Прокопец считает, что ФИФА не сможет запретить Промесу играть в футбол на территории РФ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости