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Прохин поделился впечатлениями от перехода в «Оренбург» из «Ростова»

Виктория Кравченко
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Новичок «Оренбурга» Данила Прохин поделился мнением от перехода в клуб из «Ростова». Контракт игрока рассчитан до конца сезона-2023/24 с возможностью выкупа.

«Я хотел уйти, потому что в «Ростове» мне не хватало игровой практики. Искали разные варианты с агентом. «Оренбург» был настойчивее всех, поэтому приняли решение перейти именно сюда. Из-за рубежа не было интереса, только внутри России», — цитирует Прохина Sport24.

22-летний россиянин провел за ростовскую команду 15 игр во всех турнирах сезона-2023/24, результативных действий он не совершал.

Источник: https://sport24.ru/football/news-611060-prokhin-ob-ukhode-iz-rostova-zachem-mne-ostavatsya-tam-gde-ne-poluchayu-togo-chego-khochu
Данила Прохин
ФК Оренбург
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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