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Полузащитник Салтыков: «Спасибо руководству «Локомотива» за веру в меня»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков поделился эмоциями после своего трансфера из «Крыльев Советов».

«Локомотив» объявил о переходе полузащитника 10 января. До конца текущего сезона он будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.

«Приветствую всех болельщиков «Локомотива»! Спасибо руководству клуба за веру в меня. Этот сезон мне важно продолжить в «Крыльях», где еще остались незавершенные дела. До встречи в Черкизово летом!» — приводит слова футболиста сайт «Локомотива».

В этом сезоне 19-летний Салтыков провел 21 матч за самарцев во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: ФК Локомотив
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Никита Салтыков
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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