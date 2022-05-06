Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 28-го тура Тинькофф РПЛ красно-белых против «Урала».

«Даже если бы играли Джикия и Жиго, все равно был бы очередной провал. Ничего не меняется. «Спартак» довольно слабый сегодня. Понимаете, на каком уровне наш футбол, если к нам везут игроков с Ямайки и из Люксембурга? «Спартак» — эмоциональная команда, но здесь победой и не пахнет. «Урал» — крепкая команда, которой нужны очки. Я не вижу преимущества «Спартака» перед этой игрой», — сказал Ловчев «СЭ».

Матч «Урал» — «Спартак» состоится завтра, 7 мая, начало — в 14.00 (мск).

«Спартак» с 34 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» — 14-й и 27 баллов.