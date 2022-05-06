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Сегодня, 13:20

Агент Крицюка заявил, что Станислав остается в «Зените» на следующий сезон

Анна Горшкова
Корреспондент
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Агент голкипера «Зенита» Станислава Крицюка Висенте Форес Корнехо прокомментировал ситуацию с будущим игрока.

«Да, Крицюк остается в «Зените» на следующий сезон», — приводит слова Корнехо «РБ Спорт».

Согласно данным портала Transfermarkt.ru, контракт 31-летнего вратаря с «Зенитом» истекает в конце текущего сезона, но в соглашении прописана опция продления на год.

В нынешнем сезоне Крицюк провел в составе питерской команды 11 матчей, в которых пропустил 15 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kritsyuka-stanislav-ostaetsya-v-zenite-na-sleduyushhij-sezon/
Станислав Крицюк
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