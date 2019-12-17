Проект нового контракта Семака с «Зенитом» предусматривает увеличение зарплаты на полмиллиона евро

Как стало известно «СЭ», после возвращения главного тренера чемпионов России Сергея Семака из отпуска руководство сине-бело-голубых предложит ему заключить новое соглашение — нынешнее действует до июня 2020 года. В настоящее время 43-летний специалист отдыхает в Африке, а вернуться в Санкт-Петербург и возобновить работу должен 23 декабря.

По нашим данным, в проекте договора, который еще не подписан, содержится формула «1+1», а также предусмотрено увеличение зарплаты. Если сейчас она составляет около 1,2 миллиона евро в год, то по новому контракту возрастет до порядка 1,7 миллиона — с учетом бонусов за достижения.

Кроме того, в дальнейшем не исключены изменения в штабе Семака. В частности, в июне будущего года заканчиваются сроки контрактов у ассистента Анатолия Тимощука, а также двух специалистов по физподготовке Ивана Карминати и Андреа Сканавино. Двое последних пришли в «Зенит» в начале лета 2017 года вместе с Роберто Манчини, при этом Сканавино периодически отлучается в сборную Италии, где помогает экс-тренеру петербуржцев.

Напомним, что Манчини вывел «Скуадру адзурру» на Евро-2020, одержав победы во всех 10 матчах в своей отборочной группе. После этого договор Роберто с итальянской федерацией автоматически продлен до окончания цикла ЧМ-2022. (Вячеслав Короткин)