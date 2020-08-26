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«Про судейство хорошо или ничего. Сегодня — ничего». Семак об удалении Барриоса

23:18
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенит» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 5-го тура Тинькофф РПЛ от «Динамо» (0:1) прокомментировал удаления полузащитника Вильмара Барриоса.

Станислав Васильев.«Динамо» — «Зенит»: за что удален зенитовец?

— По удалению Барриоса есть вопросы?

— Какая разница — есть или нет? Про судейство надо говорить или хорошо, или ничего. Сегодня — ничего.

— Но Барриос не хотел уходить с поля, был возмущен.

— Значит, далеко не согласен с решением. Видимо, не только он. (Константин Алексеев)

Динамо — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 5-й тур. «Краснодар» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи




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