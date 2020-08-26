Главный тренер «Зенит» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 5-го тура Тинькофф РПЛ от «Динамо» (0:1) прокомментировал удаления полузащитника Вильмара Барриоса.

— По удалению Барриоса есть вопросы?

— Какая разница — есть или нет? Про судейство надо говорить или хорошо, или ничего. Сегодня — ничего.

— Но Барриос не хотел уходить с поля, был возмущен.

— Значит, далеко не согласен с решением. Видимо, не только он. (Константин Алексеев)