«Про судейство хорошо или ничего. Сегодня — ничего». Семак об удалении Барриоса
23:18
Главный тренер «Зенит» Сергей Семак после поражения в гостевом матче 5-го тура Тинькофф РПЛ от «Динамо» (0:1) прокомментировал удаления полузащитника Вильмара Барриоса.
— По удалению Барриоса есть вопросы?
— Какая разница — есть или нет? Про судейство надо говорить или хорошо, или ничего. Сегодня — ничего.
— Но Барриос не хотел уходить с поля, был возмущен.
— Значит, далеко не согласен с решением. Видимо, не только он. (Константин Алексеев)