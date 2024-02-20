Президент петербургского «Динамо» Самсонов: «Может, Круговой захочет себя поберечь в «Зените-2»
Президент петербургского «Динамо» Константин Самсонов оценил, как приход защитника Данилы Кругового повлияет на «Зенит-2».
«Безусловно, они стали сильнее с его приходом. Вопрос в другом. Насколько он сам будет мотивирован играть? Не получатся ли, наоборот, проблемы? Контракт у него заканчивается, может быть, он захочет себя поберечь», — приводит слова Самсонова «Спорт День за Днем».
Круговой отказался продлить контракт с «Зенитом» и летом 2024 года перейдет в ЦСКА. Вторую половину нынешнего сезона он проведет в «Зените-2».
Источник: Спорт День за Днем
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