Президент петербургского «Динамо» Самсонов: «Может, Круговой захочет себя поберечь в «Зените-2»

Президент петербургского «Динамо» Константин Самсонов оценил, как приход защитника Данилы Кругового повлияет на «Зенит-2».

«Безусловно, они стали сильнее с его приходом. Вопрос в другом. Насколько он сам будет мотивирован играть? Не получатся ли, наоборот, проблемы? Контракт у него заканчивается, может быть, он захочет себя поберечь», — приводит слова Самсонова «Спорт День за Днем».

Круговой отказался продлить контракт с «Зенитом» и летом 2024 года перейдет в ЦСКА. Вторую половину нынешнего сезона он проведет в «Зените-2».