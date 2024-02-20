Массимо Каррера: «У «Краснодара» хорошие шансы на титул в этом сезоне»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал «Краснодар» основным претендентом на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Краснодар» имеет хорошие шансы на чемпионство, они реальные претенденты на титул. Да, отрыв не такой уж и большой, но у них сильная команда», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ в турнирной таблице лидирует «Краснодар» (38 очков). В тройке — «Зенит» (36) и «Динамо» (32).