Рубашко высказался о шансах «Сочи» выиграть чемпионат России сезона-2021/22
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможности команды стать чемпионом России по итогам сезона-2021/22 после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».
«Футбол — дело такое, нужно постоянно держать себя в таком тонусе, быть готовым к каждой игре. Были матчи, когда было преимущество, но могли проиграть. Можно ли считать «Сочи» одним из основных претендентов на чемпионство? Будем стараться в каждой игре выдавать максимальный результат, ближе к концу сезона можно что-то говорить. Плотность в турнирной таблице большая. Радоваться этому, считаю, преждевременно. Если бы это было за тур до окончания чемпионата, тогда можно было бы что-то говорить, впереди еще столько игр», — цитирует Рубашко ТАСС.
«Сочи» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В 11-м туре южане сыграют 25 октября в гостях с «Локомотивом».
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