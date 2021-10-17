Рубашко высказался о шансах «Сочи» выиграть чемпионат России сезона-2021/22

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о возможности команды стать чемпионом России по итогам сезона-2021/22 после матча 11-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом».

«Футбол — дело такое, нужно постоянно держать себя в таком тонусе, быть готовым к каждой игре. Были матчи, когда было преимущество, но могли проиграть. Можно ли считать «Сочи» одним из основных претендентов на чемпионство? Будем стараться в каждой игре выдавать максимальный результат, ближе к концу сезона можно что-то говорить. Плотность в турнирной таблице большая. Радоваться этому, считаю, преждевременно. Если бы это было за тур до окончания чемпионата, тогда можно было бы что-то говорить, впереди еще столько игр», — цитирует Рубашко ТАСС.

«Сочи» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В 11-м туре южане сыграют 25 октября в гостях с «Локомотивом».