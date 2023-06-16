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Сегодня, 12:00

Президент «Урала» оценил сезон на четыре с минусом

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» подвел итоги сезона для своей команды.

— Какую оценку поставите «Уралу» за прошедший сезон?

— По пятибалльной шкале — четыре с минусом. Сезон получился неоднозначный. Начало чемпионата провалили. Но с приходом Виктора Гончаренко выправили ситуацию в первой части сезона. Выдали в РПЛ серию из девяти матчей, которая прервалась только весной. Затем последовали поражения. Но ничего. Избежали в итоге стыковых игр, хотя нервов потратили немало. Да и в целом набрали очков больше, чем в прошлом чемпионате. Конечно, выступления в Кубке России можем занести себе в актив.

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— Почему весной так «просели» по результатам — пять поражений подряд?

— Если вспомнить все матчи весной, то по делу мы проиграли лишь дважды — «Ахмату» и «Крыльям». Это лично мое мнение. В остальных встречах давали бой соперникам, смотрелись достойно. Боролись. Не должны были дома уступить «Динамо», но последовала нелепая ошибка защитника, сами себе привезли гол... Как раз наша серия без поражений и прервалась, что-то надломилось. Потом последовали неудачи. Но ничего — выстояли. На финише победили «Оренбург», «Химки», «Сочи», довольно уверенно в итоге остались в элитном дивизионе.

— Самый яркий матч «Урала»?

— Какой-то один конкретный не назову. Понравилось, как дома на Кубок сыграли со «Спартаком» (2:1), продемонстрировали качественный футбол. Считаю, нам удались обе встречи с «Локомотивом». В Москве победили — 4:2, у себя сыграли вничью — 2:2, причем потеряли три очка в концовке...

В 30 турах РПЛ сезона-2022/23 «Урал» набрал 36 очков и расположился на 11-м месте в турнирной таблице.

ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

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Александр Соболев

Спартак

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