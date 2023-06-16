Терехин: «Месси — космос и красота, человек отдыхает и радуется жизни»

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Олег Терехин высказался о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из «ПСЖ» в «Интер Майами».

«Да это вообще космос, зачем нам это обсуждать надо? Ну человек отдыхает, у него все есть, он просто радуется жизни и играет в футбол. Поиграл в «ПСЖ», и в Америку сейчас поедет, поиграет там. Приятно все это — красота!» — приводит слова Терехина «Евро-Футбол.Ру».

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Этим летом 35-летний аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.