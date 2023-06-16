В агентстве Морелоса отреагировали на новость об интересе «Спартака»

Агент Алехандро Камано, представляющий интересы нападающего сборной Колумбии Альфредо Морелоса, в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость об интересе «Спартака» к форварду.

Ранее об этом сообщило издание Metaratings.ru.

«Мне ничего не известно об интересе «Спартака» к Морелосу», — сказал Камано «СЭ».

31 мая 2023 года футболист стал свободным агентом в связи с истечением контракта с «Рейнджерс». За шотландский клуб нападающий провел 269 матчей и забил 124 гола.