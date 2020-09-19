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Президент «Урала» — о голе «Зенита»: «Сниматься с чемпионата мы не собираемся. Но господин Матюнин опять что-то исполнил...»

19:35
Григорий Иванов. Фото ФК «Урал».
Григорий Иванов. Фото ФК «Урал».
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Президент «Урала» Григорий Иванов после матча с «Зенитом» (1:1) раскритиковал работу ВАР. По его мнению, Артем Дзюба забивал гол из чистого офсайда.

— Будете просить РФС наказать судей?

— Я же вам говорю: Карасев тут не виноват. Он все делал нормально. Он увидел, что там офсайд. А вот господин Матюнин опять что-то исполнил... Пять минут он там смотрел, ну чего он там высматривал? Линию вычерчивал? Какую еще линию?! Это просто некрасиво с этим ВАР получается... Попросим экспертно-судейскую комиссию внимательнее рассмотреть этот эпизод и дать нам пояснение. Хотя уже ничего не вернешь...

— Будете настаивать, чтобы Матюнин прошел проверку на полиграфе?

— Не знаю. В РФС начальники, пусть они и решают. Мы лишь хотим получить объяснение от судейской комиссии. Сниматься с чемпионата точно не собираемся. (Виталий Айрапетов)

Урал — Зенит

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Гол Дзюбы в матче «Урал» — «Зенит» — это офсайд или нет?
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6
Офсайд
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