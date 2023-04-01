«Динамо» — «Сочи»: нулевая ничья после первого тайма
«Динамо» и «Сочи» не забили голов по итогам первого тайма матча 21-го тура РПЛ — 0:0.
На 25-й минуте вратарь сочинцев Сослан Джанаев получил прямую красную карточку за фол в штрафной на Денисе Макарове, который обыграв голкипера мог забивать в пустые ворота.
На замену Джанаеву вышел Денис Адамов, который отбил пенальти в исполнении Даниила Макарова.
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|
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|
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Пари НН – Локомотив
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|
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|- : -
|1.04
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|2.04
|14:00
|
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|2.04
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|
Химки – Краснодар
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|2.04
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|
Факел – ЦСКА
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|2.04
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