«Динамо» — «Сочи»: нулевая ничья после первого тайма

«Динамо» и «Сочи» не забили голов по итогам первого тайма матча 21-го тура РПЛ — 0:0.

На 25-й минуте вратарь сочинцев Сослан Джанаев получил прямую красную карточку за фол в штрафной на Денисе Макарове, который обыграв голкипера мог забивать в пустые ворота.

На замену Джанаеву вышел Денис Адамов, который отбил пенальти в исполнении Даниила Макарова.