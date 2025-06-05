Агент полузащитника «Маккаби Хайфа» Джабера опроверг информацию о предложении «Рубина»

Агент Шломи Бен Эзра, представляющий интересы полузащитника «Маккаби Хайфа» Махмуда Джабера, в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Рубина» к 25-летнему игроку.

Ранее издание Peuple Vert сообщило, что казанский клуб прислал официальное предложение «Маккаби Хайфа» в 1,5 миллиона евро.

«Мне ничего не известно об интересе «Рубина» к Джаберу. На данный момент никаких официальных предложений не было», — сказал Бен Эзра «СЭ».

В этом сезоне Джабер провел 35 матчей и отдал 3 голевые передачи. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.