Иванов: «Иностранные футболисты не заявляли о желании покинуть «Урал»

Президент «Урала» Иванов заявил, что иностранные игроки не заявляли о желании покинуть клуб

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что иностранные игроки екатеринбургского клуба не обращались к руководству с просьбой приостановить действие их контрактов.

«Иностранные футболисты не заявляли о желании покинуть «Урал», — приводит слова Иванова ТАСС. — Последними у нас уехали два грузина Лука Цулукидзе, которого мы подписали свободным агентом, и Лука Гагнидзе, который принадлежит «Динамо», но пока контракт с ним приостановили. С Денисом Кулаковым приостановлено соглашение, мы отпустили его».

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение позволить иностранным игрокам и тренерам российских клубов в одностороннем порядке приостановить действие контрактов.

После 20 туров Тинькофф РПЛ «Урал» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.