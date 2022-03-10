Смородская оценила возможность покупки российского футбольного клуба Абрамовичем

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала возможность покупки Романом Абрамовича российского футбольного клуба.

«Стоит ли Абрамовичу покупать российский клуб? Это невозможно! Галицкий был на российском рынке, но все его счета арестовали», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее стало известно, что правительство Великобритании ввело санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича. Российскому бизнесмену запрещен въезд в Великобританию, его активы в стране заморожены. До введения санкций Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда.

Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. При россиянине клуб выиграл на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет.