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Смородская оценила возможность покупки российского футбольного клуба Абрамовичем

Смородская заявила о невозможности покупки Абрамовичем российского клуба
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Ольга Смородская.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала возможность покупки Романом Абрамовича российского футбольного клуба.

«Стоит ли Абрамовичу покупать российский клуб? Это невозможно! Галицкий был на российском рынке, но все его счета арестовали», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее стало известно, что правительство Великобритании ввело санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича. Российскому бизнесмену запрещен въезд в Великобританию, его активы в стране заморожены. До введения санкций Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда.

Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. При россиянине клуб выиграл на 10 трофеев больше, чем в предыдущие 98 лет.

Футбол
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ФК Челси
Ольга Смородская
Роман Абрамович
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