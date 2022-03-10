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Сегодня, 13:20

Глава медкомитета РФС Безуглов заявил, что в ближайшее время в РПЛ отменят обязательное ПЦР-тестирование

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Эдуард Безугулов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Глава Медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о скорых изменениях в РПЛ после послабления ковидных ограничений в России.

 — После отмены QR-кодов и общего ослабления коронавирусных ограничений во многих регионах России стало очевидным, что ряд положений санитарных регламентов в лигах утратили свою актуальность.

Медицинский комитет РФС постоянно анализирует и опыт других европейских стран, и он также свидетельствует о том, что в ведущих чемпионатах также произошли значительные изменения в отношении контроля за распространением коронавирусной инфекции среди футболистов.

Учитывая это, а также проведенное совсем недавно анкетирование всех клубов РПЛ, мы пришли к выводу, что обязательное ПЦР-тестирование перед матчами потеряло свою актуальность. В связи с этим Медицинский комитет РФС в ответ на запрос из российской премьер-лиги провел специальное заседание в начале марта, в результате которого большинство его членов высказались за отмену обязательного ПЦР-тестирования для клубов.
Это изменение планируется ввести уже в самое ближайшее время.

Возвращение микст-зон? Также обсуждали этот вопрос по инициативе службы коммуникаций РФС. Мы рекомендовали открыть микст-зоны после матчей и проводить пресс-конференции в очном формате, естественно, при соблюдении журналистами и тренерами социального дистанцирования и использовании медицинских масок.

РПЛ
Эдуард Безуглов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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