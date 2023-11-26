Президент «Урала»: «Мы убили интригу в РПЛ? «Краснодар» не должен опускать руки!»

Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями от победы над «Краснодаром» в матче 16-го тура РПЛ (3:1).

«Долго ждали победу. Сегодня все получилось, и мы счастливы. «Урал» убил интригу в РПЛ? Нет. Прошло чуть больше половины чемпионата. Еще долго играть. «Краснодар» не должен сейчас опускать руки! Ничего страшного не произошло. Командам, чьи игроки выступают в сборных, сложно играть после пауз. Тем более, они тяжело добирались. Мы поработали на сборах и хорошо себя проявили сегодня», — сказал Иванов «СЭ».

«Краснодар» после 16 туров занимает второе место в турнирной таблице с 32-я очками. «Урал» располагается на 11-й строчке (19 очков).