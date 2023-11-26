Защитник «Сочи» Медведев: «Ротенберг разговаривал с нами, старался вдохновить»

Защитник «Сочи» Юрий Медведев высказался о причинах поражения команды от «Зенита» в матче 16-го тура РПЛ (0:3).

— Сложная игра была. Мы знали, что «Зенит» будет владеть мячом, играли достойно в первом тайме, но получили гол перед самым свистком на перерыв, и потом уже было сложно. После того как счет стал 2:0, все было решено, — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

— То есть именно гол в раздевалку, который забил Родригао, повлиял на результат?

— Я считаю, что да.

— Не было пораженческих настроений перед выходом на «Газпром Арену»?

— Нет, мы приехали сюда бороться за очки. Первые 44 минуты действовали хорошо, а во втором тайме «Зенит» доказал свое преимущество.

— Президент «Сочи» Борис Ротенберг общается с вами, старается поддержать?

— Да, он приезжал, разговаривал с нами, старался вдохновить.

«Сочи» набрал только 10 очков за 16 туров и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. 2 декабря южане сыграют против «Крыльев Советов».