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Защитник «Сочи» Медведев: «Ротенберг разговаривал с нами, старался вдохновить»

Алина Савинова
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Защитник «Сочи» Юрий Медведев высказался о причинах поражения команды от «Зенита» в матче 16-го тура РПЛ (0:3).

— Сложная игра была. Мы знали, что «Зенит» будет владеть мячом, играли достойно в первом тайме, но получили гол перед самым свистком на перерыв, и потом уже было сложно. После того как счет стал 2:0, все было решено, — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

— То есть именно гол в раздевалку, который забил Родригао, повлиял на результат?

— Я считаю, что да.

— Не было пораженческих настроений перед выходом на «Газпром Арену»?

— Нет, мы приехали сюда бороться за очки. Первые 44 минуты действовали хорошо, а во втором тайме «Зенит» доказал свое преимущество.

— Президент «Сочи» Борис Ротенберг общается с вами, старается поддержать?

— Да, он приезжал, разговаривал с нами, старался вдохновить.

«Сочи» набрал только 10 очков за 16 туров и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. 2 декабря южане сыграют против «Крыльев Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-medvedev-rotenberg-razgovarival-s-nami-podderzhal/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
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Ростов – Пари НН
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